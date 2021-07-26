Pişmeyen bisküvili pasta tarifi ve yapılışı: Pişmeyen bisküvili pasta nasıl yapılır?
Hızlıca ve basit malzemelerle bir pasta yapmak istiyorsanız pişmeyen bisküvili pasta tarifi tam size göre. Peki, pişmeyen bisküvili pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadını çok seveceğiniz ve bir tabak daha yemek isteyeceğiniz pişmeyen bisküvili pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
26 Temmuz 2021, Pazartesi 12:31 Son Güncelleme:
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Hem hızlı hem de lezzetli bir pasta yapmak istiyorsanız pişmeyen bisküvili pasta tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için "pişmeyen bisküvili pasta tarifi arıyor ya da bisküvili pasta nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Pişmeyen bisküvili pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
PİŞMEYEN BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ
Pişmeyen bisküvili pasta malzemeleri
1,5 paket petibör bisküvi
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
2,5 yemek kaşığı kakao
(İsteğe bağlı) Yarım paket bitter çikolata
Pişmeyen bisküvili pasta yapılışı
Öncelikle bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin. Daha sonra üzerine pudra şekerini, sütü, eritip soğuttuğunuz tereyağını ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Hamur haline getirdiğiniz karışımı streç filmin üzerine alıp iyice sıkıştırarak rulo haline getirin. Bu şekilde derin dondurucuya kaldırıp donması için bekletin. Donan pastanızı keserek dilimlere ayırın. Dilerseniz erittiğiniz bitter çikolataya bandırıp üzerini fıstık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.