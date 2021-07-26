Hem hızlı hem de lezzetli bir pasta yapmak istiyorsanız pişmeyen bisküvili pasta tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için "pişmeyen bisküvili pasta tarifi arıyor ya da bisküvili pasta nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Pişmeyen bisküvili pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PİŞMEYEN BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Pişmeyen bisküvili pasta malzemeleri

1,5 paket petibör bisküvi

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2,5 yemek kaşığı kakao

(İsteğe bağlı) Yarım paket bitter çikolata

Pişmeyen bisküvili pasta yapılışı

Öncelikle bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin. Daha sonra üzerine pudra şekerini, sütü, eritip soğuttuğunuz tereyağını ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Hamur haline getirdiğiniz karışımı streç filmin üzerine alıp iyice sıkıştırarak rulo haline getirin. Bu şekilde derin dondurucuya kaldırıp donması için bekletin. Donan pastanızı keserek dilimlere ayırın. Dilerseniz erittiğiniz bitter çikolataya bandırıp üzerini fıstık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.



