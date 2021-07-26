Yemek Pişmeyen bisküvili pasta tarifi ve yapılışı: Pişmeyen bisküvili pasta nasıl yapılır?
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Pişmeyen bisküvili pasta tarifi ve yapılışı: Pişmeyen bisküvili pasta nasıl yapılır?

Pişmeyen bisküvili pasta tarifi ve yapılışı: Pişmeyen bisküvili pasta nasıl yapılır?

Yemek

Pişmeyen bisküvili pasta tarifi ve yapılışı: Pişmeyen bisküvili pasta nasıl yapılır?

Hızlıca ve basit malzemelerle bir pasta yapmak istiyorsanız pişmeyen bisküvili pasta tarifi tam size göre. Peki, pişmeyen bisküvili pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadını çok seveceğiniz ve bir tabak daha yemek isteyeceğiniz pişmeyen bisküvili pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

26 Temmuz 2021, Pazartesi 12:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hem hızlı hem de lezzetli bir pasta yapmak istiyorsanız pişmeyen bisküvili pasta tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için "pişmeyen bisküvili pasta tarifi arıyor ya da bisküvili pasta nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Pişmeyen bisküvili pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PİŞMEYEN BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Pişmeyen bisküvili pasta malzemeleri

1,5 paket petibör bisküvi

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2,5 yemek kaşığı kakao

(İsteğe bağlı) Yarım paket bitter çikolata

Pişmeyen bisküvili pasta yapılışı

Öncelikle bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin. Daha sonra üzerine pudra şekerini, sütü, eritip soğuttuğunuz tereyağını ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Hamur haline getirdiğiniz karışımı streç filmin üzerine alıp iyice sıkıştırarak rulo haline getirin. Bu şekilde derin dondurucuya kaldırıp donması için bekletin. Donan pastanızı keserek dilimlere ayırın. Dilerseniz erittiğiniz bitter çikolataya bandırıp üzerini fıstık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

İlgili Haberler
Piramit pasta tarifi ve yapılışı: Piramit pasta nasıl yapılır?Muzlu pasta tarifi ve yapılışı: Muzlu pasta nasıl yapılır?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
İsviçre Alpleri ve Lihtenştayn
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Alaçatı'dan dünyaya uzanan dondurma serüveni: Dondurmino
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (26 Temmuz 2021)