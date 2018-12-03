Pisti ıskaladı, elektrik direğinde asılı kaldı

Kayseri'de pisti ıskalayarak elektrik direğinde asılı kalan paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı

03 Aralık 2018, Pazartesi 14:04 Son Güncelleme:
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Pisti ıskaladı, elektrik direğinde asılı kaldı

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ali Dağı'ndan atlayan paraşütçü Kaan A., iniş alanına yaklaştığı sırada paraşütün hakimiyetini kaybederek elektrik direğinde asılı kaldı.

CİDDİ BİR YARALANMA OLUŞMADAN KURTARILDI

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu elektrik direğinde asılı kalan paraşütçü Kaan A. indirildi. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan paraşütçü, ambulansta tedavi altına alındı. 

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