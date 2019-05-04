Pisti pas geçince paraşütüyle aydınlatma direğine takıldı!
Kayseri’nin Talas ilçesinde yamaç paraşütü yapan kişi, pisti pas geçince aydınlatma direğine takıldı. İtfaiye, paraşütcüyü yarım saat süren çalışma sonrası bulunduğu yerden kurtardı
Kayseri Talas'ta Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayan kişi, pisti pas geçince cadde üzerindeki aydınlatma direğine takıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İTFAİYE KURTARDI
Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, direkte asılı kalan paraşütcüyü 30 dakika süren çalışma sonucu kurtararak aşağı indirdi.
İHA