Pistlerin ‘Kardelen’i! 20 yaşında, 43 madalyası var

Down sendromlu milli sporcu Kardelen Demir, ailesinin desteğiyle küçük yaşlarda spora yöneldi ve büyük ilgi duydu. Önceleri jimnastik, satranç ve dartla ilgilenen Kardelen, hobi olarak da yüzmeye başladı. Kardelen 15 yaşından sonra atletizmde karar kıldı. Ankara’da haftanın belli günleri annesinin fedakârlıklarıyla Ali Naili Moran Atletizm Sahası’nda çalışmalarını sürdüren Kardelen, eğitimcilerinin desteğiyle büyük başarılara imza attı. Özel sporcular kategorisi atletizm dalında 2019 yılı başında milli oldu. Bir taraftan eğitimine devam ederken diğer yandan turnuvadan turnuvaya koşan Kardelen, bugüne kadar birçoğu atletizmde olmak üzere farklı dallarda çok sayıda madalya kazanma başarısını gösterdi.

YENİ HEDEFİ ‘TRİSOME’

2020’de Antalya’da yapılacak olan ve 100’e yakın ülkeden 1500 sporcunun katılacağı Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları’nda derece almak için azimle çalıştığını anlatan Kardelen, “Ülkemi çok seviyorum. Türkiye’ye dünya çapında madalyalar getirmek için büyüklerimin desteğiyle çok çalışıyorum. Büyük turnuvalara katılacağım için çok heyecanlıyım, mutluyum. Daha çok madalyalar kazanarak Türk bayrağını dalgalandıracağım. Sandığımda sakladığım madalyalara yenilerini ekleyeceğim” dedi. Kardelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri, özverili çalışmaları; annesi, babası ve kardeşinin desteğiyle önümüzdeki yıllarda Avrupa’da ve diğer ülkelerde düzenlenecek yarışmalara da katılarak dereceler almak istiyor.

SANDIĞINDA 43 MADALYA

Azmi ve hayata bakış açısıyla gençlere örnek olan Kardelen, Türkiye genelinde düzenlenen bölge yarışmalarında birincilikler ve dereceler kazandı. Kardelen, atletizmdeki başarıları sayesinde milli sporcu unvanını da aldı. 43 madalyasını kendi odasında bulunan özel sandığında özenle saklayan Kardelen’in yeni hedefi ise 2020’de Antalya’da yapılacak down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak adlandırılan Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları’nda dereceye girerek Türk bayrağını dalgalandırmak olacak. (Hürriyet)