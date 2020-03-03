Türkiye Pistten çıkan uçağın pilotu hakkında yeni gelişme

Pistten çıkan uçağın pilotu hakkında yeni gelişme

Türkiye

Pistten çıkan uçağın pilotu hakkında yeni gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düşen uçağın pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

03 Mart 2020, Salı 16:57 Son Güncelleme:
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

24 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukat Melih İhsan Şahin, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Avukat Şahin, müvekkili hakkında tutuklama kararını veren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

DHA

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