Dönemin Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu tarafından ’Millet Kıraathanesi’ yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan, uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken akıbetinin ne olacağı henüz netleşmedi. Yaklaşık 15 aydır Pazar yerinde bekletilen uçakla ilgili çevre sakinleri, uçağın çevre kirliliği oluşturduğunu belirterek bir an önce bulunduğu yerden kaldırılarak farklı alanlarda değerlendirilmesini istedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, uçağın başlarına bela olduğunu belirterek bir çok proje üzerinde çalıştıklarını ancak akıbeti konusunda kesin karar vermediklerini ifade ederek uçağın seneye bu zamanda bulunduğu yerde olmayacağını söyledi.









"Bizim de başımıza bela oldu"

Uçağın, restorana dönüştürülmesi konusunda şu ana kadar bir çok talebin geldiğini ve son olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile ortaklaşa bir projede kullanılması noktasındaki düşüncelerini paylaştıklarını ifade eden Başkan Bıyık, Yomra Belediyesi olarak uçağı değerlendirecek durumda olmadıklarını belirterek, “Uğraşıp duruyoruz. Bizim de başımıza bela oldu” dedi.









"Uçağın halini gören vazgeçiyor"

Taliplilerinin uçağın halini gördükten sonra vazgeçtiklerini dile getiren Başkan Bıyık, “Uçakla ilgili bir çok proje üzerinde çalıştık. 'Oyuncak müzesi yapalım' dedik. Bu konuda başvurduğumuz şirketler, çok küçük buldular, 'Verimli olmaz' dediler. Restoran için çok çeşitli taleplerle gelen oldu ancak uçağın halini görünce çok talepkar olmadılar. Çünkü içerisinin masraf yönünden maliyeti çok yüksek olacağından vazgeçtiler. Bu konuda bize 3-5 kişi müracaat etti ancak sonradan hepsi vazgeçti” diye konuştu.









"Belediye olarak değerlendirecek durumda değiliz"

Uçağın yaklaşık 1,5 milyon TL kadar masrafı olacağından Yomra Belediyesi olarak bu kadar parayı uçak için harcamayı düşünmediklerini kaydeden Bıyık, “Yomra Belediyesi olarak şu an uçağı değerlendirebilecek bir durumda değiliz. Uçak orada hurda halinde kalmış, içerisi de dışarısı da bitmiş vaziyette. Yaptığımız fizibilite çalışmasına göre uçağın 1,5 milyon TL’ye yakın bir masrafı var. Yani uçağın konulacağı alanı olsun, yeniden kanatları, kuyruğu, burnu olsun içerisinin dekorasyonu yaklaşık 1,5 milyonu buluyor. Yomra Belediyesi olarak açıkçası bu parayı uçağa harcamayı düşünmüyoruz. Çünkü çok rantabl kullanılacak bir durumu olmaz” şeklinde konuştu.



