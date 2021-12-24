Olay, geçtiğimiz gün Gaziantep’İn Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.









BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Dr. Beyhan Tahmazoğlu, “Özellikle baş ve boyun kısımlarından ciddi yaralar almış. Baş bölgesindeki yaralar biraz daha derin. Kafa kemiklerinde kırıklar mevcut. Saç derisinde doku kayıpları söz konusu. Yine kulağında işitmeyle ilgili sıkıntıları var. Ayrıca yüz sinirlerini hareket ettirmekle ilgili sıkıntıları var. Çocuğumuzun geldiğinde şuuru kapalıydı. Şu anda durumu biraz daha iyi. Dünden bu yana birtakım operasyonlar geçirdi. Köpek ısırığı beyin dokusuna kadar işlediği için birtakım sıkıntılar var. İleride birtakım enfeksiyon sıkıntıları olabilir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda en az 3-4 gün sürecek kritik süreci olacak. Daha sonraki süreçte de yine birtakım operasyonlar geçirecek. Dünküne göre şu anda sağlık durumu biraz daha iyi olmakla birlikte hayati tehlikesi devam ediyor” dedi.

7 GÜN COK ÖNEMLİ

Dr. Tahmazoğlu, “7-10 günlük süreç çok önemli. 10. günden sonra sonuçları daha rahat konuşabiliriz. Bu kadar ağır bir vaka daha önce görmedim. 3 operasyon geçirdi. Anestezi altında ameliyat odasında her gün günlük bakım ve kontrolü yapılmaktadır” dedi.



