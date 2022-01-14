Türkiye Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yeniden ameliyat oldu! Asiye'nin son durumu hakkında açıklama
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yeniden ameliyat oldu! Asiye'nin son durumu hakkında açıklama

Türkiye

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yeniden ameliyat oldu! Asiye'nin son durumu hakkında açıklama

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin son açıklamayı Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete yaptı. Çete, 'Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal' dedi.

14 Ocak 2022, Cuma 16:44 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te, 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla sırtından ve bacağından alınan dokular nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, ardından normal servise çıkarıldı. Asiye Ateş'in ağza dal veren sinirlerinde tahribat olduğu, bu nedenle yeni ameliyatlar yapılacağı açıklandı.


Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de Asiye'nin son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Asiye'nin kulaktaki hasarı ve yüz sinirlerine yönelik ameliyat yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, “Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" dedi.

Aslı DURAN / DHA


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