Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye’nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye'nin Antalya’ya sevkine karar verildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün nezaretinde küçük Asiye Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen hava ambulansıyla Antalya’ya uğurlandı.

ASİYE ÖMER ÖZKAN'A EMANET

Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Asiye Ateş'in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye'nin doku nakli ameliyatının, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı belirtildi. Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan’ın sürdüreceği belirtildi.

Asiye'nin emanet edildiği Ömer Özkan dünyadaki ilk rahim nakli ve Türkiye'deki ilk çift kol nakli gibi ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya ve ilke imza atmış bir isim...

SALDIRIDA YENİ GÖRÜNTÜLER

Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in o köpeklerle birlikte çekilen fotoğrafları ile olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken minik Asiye, saldırı öncesinde köpeklerle oyun oynamış.

Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Tüm Türkiye’de infiale neden olay saniye saniye sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük kızın köpeklerle daha önce oyun oynadığı, fotoğraflar da ortaya çıkarken dehşet anlarından önce Asiye, beraberindeki bir yetişkin ve tasmasız iki pitbull ile sitede yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.

Basket sahasının için girilmesinin ardından çılgına dönen köpekler, bir anda Asiye’ye saldırıyor. Minik kız, saniyeler içinde kan revan içinde kalırken köpeklerin Asiye’ye saldırısını kamera anbean kaydediyor.



