Van’da 3 günde 5 pitbull cinsi köpek sahipleri tarafından sokağa terk edildi. Köpekler, belediye ekiplerince uyuşturucu iğne kullanılarak yakalanabildi. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem, “Bu köpekleri sokağa değil bize teslim etsinler” dedi.

Gaziantep'te Pitbull cinsi 2 köpeğin, site bahçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırıp ağır yaraladığı olayın ardından Van’da bazı kişiler besledikleri pitbull’ları sokağa bırakmaya başladı. Geçen salı Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesi’ndeki Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, başıboş dolaşan pitbullu görüp, belediyeye Haber verdi. Uyuşturucu iğne kullanılarak yakalanan köpek, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

"KISIRLAŞTIRMA VE AŞISINI YAPIYORUZ, BİZE TESLİM ETSİNLER"

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem, “Yaşanan son olaylardan sonra vatandaşlarımız evlerinde beslediği pitbull köpekleri sokağa bırakıyor. Biz son 3 günde saldırgan 5 pitbull şikâyeti aldık. 5 köpeği de merkezimize getirdik. Bu hayvanların bakımını biz yapıyoruz. Kısırlaştırma ve aşısını da yapıyoruz. Bu köpekler artık bizde kalacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu köpekleri sokağa değil bize teslim etmeleri” dedi. Vatandaşlardan Adem Kaya ise sokakta sahipsiz pitbullu görünce belediyeye haber verdiğini belirterek, “Köpeği başıboş şekilde gezerken kapının önünde gördüm. Tehlike oluşturacağını düşündüğüm için hemen ekipleri aradım. Kontrollü bir şekilde yakalayıp arabaya koydular. Daha önce bu köpeği hiç buralarda görmemiştim. Sanırım bu olaylardan sonra bu köpeği buraya bırakmışlar. Ekiplere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GENELGE YAYIMLANDI, SÜRE 14 OCAK’TA DOLUYOR

Pitbull vahşetinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklı ırka ait köpeklerle ilgili genelge yayımladı. Genelge ile yasaklı ırklar, sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulmayacak.

Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Bakımevleri, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Bu tür tehlikeli ırkları besleyenlere verilen süre ise 14 Ocak 2022’de doluyor. Bu süre sonunda gerekli işlemleri yaptırmayanlara 11 bin lira ceza verilecek, köpeklerine de el konulacak.



