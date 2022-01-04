Türkiye Pitbullla sokakta yakalanan kişiye para cezası kesildi!

Pitbullla sokakta yakalanan kişiye para cezası kesildi!

Türkiye

Pitbullla sokakta yakalanan kişiye para cezası kesildi!

Sivas’ta pitbull köpeği gezdirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti. Pitbull cinsi köpek gezdiren 16 yaşındaki Eren B.'ye 14 bin 982 lira para cezası kesildi. Köpeğe el konuldu.

04 Ocak 2022, Salı 13:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sivas’ta sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren Eren B.'ye (16) 14 bin 982 lira para cezası kesildi. El konulan köpek, hayvan barınağına götürüldü.



Fatih Mahallesi 58'inci Sokak’ta okul çevrelerinde pitbull köpeği gezdirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, bölgeye gitti.

Ekipler, Eren B.'nin elinde pitbull ile gezdiğini fark etti. Hayvanı yeni sahiplendiğini söyleyen Eren B.'ye yasaklı köpek bulundurmak ve okul çevrelerinde gezdirme gerekçesiyle 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

Köpek, bölgeye çağırılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile teslim alınarak barınağa götürüldü.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Sabih Kanadoğlu ve Kızıldere katliamı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa ve ABD’ye ihracat rekoru
Hakan Çelik
Murat Çelik
Güncel sorular
Murat Çelik
Rauf Tamer
Zor sorular
Rauf Tamer
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Türk kadınına hakaret eden 2 Suriyeli için karar!