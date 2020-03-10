Animasyon yapım firması Pixar'ın merakla beklenen yeni filmi Onward, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere 4 Orta Doğu ülkesinde yasaklandı. Hollywood medyasına yansıyan haberlerde, filmin yasaklama nedeni olarak hikayedeki lezbiyen ebeveyn çift gösteriliyor. Aile kategorisindeki film, 4 ülkede gösterilmeyecek. Film, diğer Orta Doğu ülkeleri Bahreyn, Lübnan ve Mısır'da ise gösterime girecek. Filmdeki kadın polis memuru Specter, Disney-Pixar'ın ilk eşcinsel karakteri. Specter filmin bir yerinde "Ebeveyn olmak kolay değil. Kız arkadaşımın kızı saçımı çekiyor, tamam mı?" ifadelerini kullanıyor.

Daha önce de yaşanmıştı

Deadline Hollywood'un haberine göre, film Rusya'da sansürlü şekilde gösterilecek, 'kız arkadaş' kelimesi 'partner' olarak verilecek, eşcinsel Spencer'ın cinsiyeti açık olarak verilmeyecek. İngiliz eşcinsel şarkıcı Elton John'un hayatının anlatıldığı biyografik film de Rusya'da sansürlü olarak yayınlanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ocak ayında yaptığı açıklamada, "Bir ailede anne ve baba olur" demiş, ülkede eşcinsel evliliklere asla izin verilmeyeceğini söylemişti. Beauty and the Beast isimli Disnep filmi, yine eşcinsel öğeler içerdiği gerekçesiyle Kuveyt'ye yasaklanmıştı.





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