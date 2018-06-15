Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Beşat Mahallesi’nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Güneş (14) ile kardeşi 6. sınıf öğrencisi Zeliha Aksoy (13), babalarına olan özlemlerini kaleme aldı. Başarılı birer öğrenci olan Aksoy kardeşler, bir süre önce aldıkları karneleri ve takdir belgeleriyle babalarının mezarını ziyaret etti.

MEZAR ZİYARETİNDE DUYGU DOLU ANLAR

Babasının kabri başında dua eden kardeşler, duygulu anlar yaşadı. Piyade Onbaşı Kasım Aksoy ile silah arkadaşlarının şehit edilmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerince Kuzey Irak’ta başlatılan operasyona “Güneş” adı verilmişti. Kasım Aksoy’un şehit olduğu dönemde 3 yaşında olan kızı Güneş ve 2 yaşındaki kızı Zeliha, babalarının cenaze töreninde tüm Türkiye’yi duygulandırmıştı.

2007 yılında şehit olan Piyade Onbaşı Kasım Aksoy’un kızlarının cenazedeki bu fotoğrafı tüm Türkiye'nin yüreğine dokunmuştu.







