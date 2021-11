İzmir’in yaz sıcağı, kışın bitmeyen sağanakları, bir kadın esnaf olarak Muradiye Mutlu’yu yıllardır zevkle yaptığı işinden hiç soğutmadı. Menderes ilçesinde tam 27 yıldır gezici Milli Piyango bayiliği yapan Muradiye Mutlu, yıllardır emek verdiği işini hala çok büyük bir tutkuyla yapıyor. Bu işin sabır ve özen istediğini anlatan Mutlu, zorlu hava koşulları nedeniyle problemler yaşasa da müşterilerin dikkatini çekmek için türlü yöntemler geliştirerek mesleğinde fark yaratmayı bildi.

DÜKKAN OLMADAN İŞ YAPMAK KOLAY DEĞİL

Bu işin zorluğunun hava koşulları olduğunu belirten Mutlu, “Yağmur yağdığı zaman tezgahı kapalı bir alana taşımamız gerekiyor. Rüzgarlı havalarda biletler uçuyor. Güneş tepedeyken ayrı bir dert. Seyyar esnaflık kolay iş değil. Yine de ben bu işi yıllardır çok severek yapıyorum. Benim müşterilerle hiç kötü diyaloğum olmadı. Özellikle beni tercih ederler. Ne mutlu ki benden bilet almayı bir ayrıcalık gören müşterilerim var. Hoşgörü, davranış ve dürüstlük bu işte çok önemli. Bence bu yüzden beni tercih ediyorlar. Yıllardır bu işe emek veren bir kadın olduğum için herkes bana kucak açıyor. Her yerden müşterim geliyor. Bir dükkan çatısı altında olmadan isim yapmak çok önemli. Dükkanda olmak da şart değil artık benim için. Bu işi yapabilmek herkesin harcı değildir. Sabır ve özen ister. Müşteriyi sahiplenmek gerekir. Biz yiyecek bir şey satmıyoruz. Bu şans oyunu. Her zaman bende bu sıcaklığı hissettikleri için Türkiye›nin her yerinden gelen sabit müşterilerim var" açıklamasında bulundu.

ÖZEL SAYILARI OLAN MÜŞTERİLERİM VAR

Ben de şans oyunu oynuyorum. Her çekiliş mutlaka kendime bir Milli Piyango bileti alırım. Denemeden de asla bilemeyiz. Bu işte bazen ilginç inançlarla da karşılaşıyoruz. Bazı kişilerin özel numaraları var. O numaraları gördüğüm anda artık otomatikman o kişilere ayırıyorum. Sürekli aynı numaraları arayan müşteriler var.

ÇOK ŞÜKÜR KAZANCIM İYİ

Bilet satışı kazancından memnun olduğunu belirten Mutlu şunları söyledi: “Çok şükür gelirimden memnunum. Pandemi döneminde işlerimizde çok büyük aksaklık oldu ancak yeniden düzeleceğine olan inancımız tamdı. Bizler büyük ikramiyeyi tutturan müşterilerimiz olduğu zaman seviniyoruz. O heyecanı biz de yaşıyoruz. Ancak bazıları kazandıklarında buraya bir daha gelmiyor. Oysa ki ben bugüne dek tek bir çaylarını bile içmedim. Herkesin Allah kendine versin. Kazandığını güle güle harcasın. Bizim için sadece gurur duyulacak bir mesele.”

YILBAŞI İÇİN BİLET ALIRKEN DİKKAT EDİN

Müşterileri yılbaşı çekilişi öncesi dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyaran Mutlu, “Müşteriler bilet aldıkları bayilerin mutlaka ruhsatına dikkat etsinler. Bileti ruhsatlı bayilerden satın alsınlar” diye konuştu.