Piyanist Zoran Imsirovic, Tekirdağ’da konser verdi

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin ikinci gününde piyanist Zoran Imsirovic, Franz Schubert ile Franz Liszt’in eserlerini icra etti. Yaklaşık iki saat süren konserde Zoran Imsirovic’in performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.

Konser sonunda piyanist Imsirovic’e çiçek takdim edildi. "Gülsin Onay Piyano Günleri" 25 Aralık Çarşamba "Trio Hexis" orkestra grubunun konseri ile sona erecek.

AA