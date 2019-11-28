Piyanonun altın kızı: Nil Göksel kendi yaş kategorisinde birinci oldu

Piyanonun altın kızı: Nil Göksel kendi yaş kategorisinde birinci oldu Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması’nda Nil Göksel kendi yaş kategorisinde birinci oldu. Hasan Aleybeyoğlu/ POSTA