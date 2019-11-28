Piyanonun altın kızı: Nil Göksel kendi yaş kategorisinde birinci oldu
Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması’nda Nil Göksel kendi yaş kategorisinde birinci oldu. Hasan Aleybeyoğlu/ POSTA
Birinci oldu
Avusturya’nın başkenti Viyana’da 22-24 Kasım arasında düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması’na 16 ülkeden farklı yaşlardaki piyanistler katıldı. Yarışmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle katılan Nil Göksel (8), kendi yaş kategorisinde birinci oldu.
Antalya’dan iki gurur
Antalya’dan yarışmaya katılan diğer piyanist İpek Kara da ikincilik elde etti. ‘Piyanonun altın kızı’ olarak anılan Nil Göksel’in 2017’de Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nda piyano eğitimi almaya başladığı öğrenildi.