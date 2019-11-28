Piyanonun altın kızı: Nil Göksel kendi yaş kategorisinde birinci oldu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması’nda Nil Göksel kendi yaş kategorisinde birinci oldu. Hasan Aleybeyoğlu/ POSTA

28 Kasım 2019, Perşembe 07:32 Son Güncelleme:
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Piyanonun altın kızı: Nil Göksel kendi yaş kategorisinde birinci oldu

Birinci oldu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 22-24 Kasım arasında düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması’na 16 ülkeden farklı yaşlardaki piyanistler katıldı. Yarışmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle katılan Nil Göksel (8), kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

Antalya’dan iki gurur

Antalya’dan yarışmaya katılan diğer piyanist İpek Kara da ikincilik elde etti. ‘Piyanonun altın kızı’ olarak anılan Nil Göksel’in 2017’de Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nda piyano eğitimi almaya başladığı öğrenildi.



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