Piyasa bu kararı bekliyor! Kritik 'faiz' haftası…

Yatırımcıların kulağı ABD’de açıklanacak verilerde, gözü ise Merkez Bankası’nın faiz toplantı notlarında... Kovid 19 ile ilgili aşılamanın hızlı ilerlemesi rahatlatıcı olmakla birlikte ‘delta’ varyantının yayılma hızı endişeleri dindirmeye mani oluyor.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Herkes gibi yatırımcılar da bu noktada Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) gelecek nihai iç rahatlatıcı açıklamayı bekliyor. DSÖ ise yeni varyantlar karşısında normale dönüş için aceleci olunmaması yönünde bir yaklaşım sergiliyor.

AŞI UMUT VERSE DE DELTA VARYANTI 'ERKEN SEVİNME' DİYOR

Kurların yüksek seyri ve artan döviz ihtiyacı turizm sezonunu önemli hale getirmiş durumda. Turizm sezonundan beklenen döviz desteği, aşı ve virüse ilişkin gelişmelere bağlı.

İlk etkiler gösteriyor ki, iki doz aşı etkisini gösterirse çok hızlı bir şekilde piyasalarda tepkisini izleyebiliriz. Öte yandan aşının delta varyantına karşı da etkili olduğuna dair gelecek olumlu haberler sektör kadar tüm piyasaları rahatlatacak.

AŞI VE ENFLASYON

Merkez bankaları pandemi sürecinde enflasyon baskısı karşısında sıkıştı. Bir yanda ertelenen talepler devreye girmeye başlıyor, bir yandan enflasyon oluşuyor, öte yandan aşılamaya rağmen yeni delta varyantı çıkıyor.

En büyük 20 ekonominin maliye bakanları geçtiğimiz cumartesi uyarıda bulundu: Yeni varyantlar ve gelişmekte olan ülkelerde aşılara zayıf erişim küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor. Tüm ekonomilerin gözü ise Fed’de. Piyasalara likidite desteğini azaltacak adım; sert dalgalanma getirebilir.

MERKEZ'İN ENFLASYON VE KUR BEKLENTİSİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Yatırımcıların yakından takip ettiği Merkez Bankası’nın piyasa katılımcı anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14.5’ten yüzde 15.6’ya yükseldi.

DOLAR/TL'NİN SEYRİ

Yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ise 8.95 TL’den 8.99 TL’ye yükselirken, yıl sonu büyüme beklentisi de yüzde 4.9’dan yüzde 5.8’e yükseldi. Dolar kuru bir aydır yatay seyirde hareket ediyor.

Dolar/TL 17 Haziran’dan bu yana 8.71 - 8.63 bandında dalgalandı. Turizm geliri artışı ile kurun aşağı hareketle biraz daha rahatlaması gündeme gelebilir. 8.64’ün altındaki kalıcı kapanışlar biraz daha kur tarafında nefes almayı getirecek.