Türkiye bugün açıklanacak ekonomi paketine kilitlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün saat 14.00'te Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak ve yeni paketin detaylarını paylaşacak.

Toplantıda üretim ve ihracat başta olmak üzere birçok destek, tedbir ve teşvik paketi duyurulacak. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması olacak.

YASTIK ALTI ALTINDA FORMÜL BELLİ OLUYOR

Nebati’nin açıklayacağı sistemin; vatandaş kaç Gram Altın getirirse buna karşılık bir sertifika verilmesi, istenildiğinde geri alınmasına imkân sağlayacak bir sistem olması bekleniyor. Yeni modelde Ayşe teyze altınıyla birlikte kuyumcuya ya da Darphane’ye giderek sertifika alacak. Alım, satım farkından kurtulurken, kâr payı da alacak. Altınını istediği tarihte sertifikasıyla geri alabilecek.

Öte yandan Bakan Nebati'nin Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı bir finansman destek paketini açıklaması da bekleniyor.

FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇMEYE YÖNELİK ADIMLAR

Son dönemde ekonomide en önemli gündem maddelerinden biri de artan fiyatlar. Bakan Nebati'nin bu konuda da bir dizi açıklama yapması bekleniyor. Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.