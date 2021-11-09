Piyasalarda rekorlar günü! Altın, dolar ve borsa...

Gram altın dün 570 lirayla rekorunu tazeledi. Bu seviye 25 Ekim’deki 567 liralık tarihi rekor sonrası en yüksek seviye oldu. Altındaki bu yükselişte altının ons (31.1 gram) değeri ve dolar kurundaki artış etkili oldu. Dün dolar 9.68-9.74 lira bandında hareket ederken, ons altının fiyatı 2 ayın zirvesi olan 1.825’i test etti. Altındaki yükselişte Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz artırımında aceleci davranmayacağı sinyali ve Amerika'da enflasyonun yüksek seyretmesi etkili oluyor.

BORSA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Geçen haftayı rekor kapanışla tamamlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürdü. Şirket değerlemelerinin dolar bazında ucuz olması hisse senetleri piyasasına ilgiyi artırıyor. Dün yüzde 1.50’nin üzerinde yükselen BIST 100, 1.609.07 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi de 22.2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Borsa, 5 Kasım’da da yüzde 0.50 değer kazanarak günü 1.583.59 puandan tamamlamıştı.

BITCOIN TESLA’YI GEÇTİ

Kripto para piyasaları da haftaya yükselişle başladı. En büyük kripto para olan Bitcoin, dün sabah saatlerinde yüzde 7 yükselerek 66 bin 423 dolar seviyesini gördü. Piyasa değeri 1.244 trilyon dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın değerini geçerek en değerli 8’inci varlık oldu. Tesla’nın piyasa değeri ise 1.227 trilyon dolar. Ethereum (ETH) da yükselişe geçti. ETH’nin fiyatı yüzde 4.5 artarak 4 bin 764 dolar oldu. Bu arada kripto para piyasalarının toplam büyüklüğü de ilk kez 3 trilyon doları geride bıraktı. Kripto para piyasaları 2 trilyon dolar barajını 2021 Nisan ayının başında geçmişti.