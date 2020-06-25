Evde lezzetli pizzalar yapmanın püf noktası pizza hamuru tarifi güzel yapmaktır. Siz de enfes pizzalar yapmak için pizza hamuru tarifi arıyor ya da pizza hamuru nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız "Pizza hamuru tarifi, pizza hamuru nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Pizza hamuru tarifi

Pizza hamuru malzemeleri

3,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Pizza hamuru yapılışı

İlk olarak ılık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekleyin. Unu azar azar eleyerek ekleyin. İstenilen kıvama gelene kadar yoğurun. Daha sonra üzerini temiz bir bezle örtüp mayalanmaya bırakın. Dinlenen hamuru kullanacağınız tepsinin boyutuna göre açın. Tepsinize yağlı kağıt serip hamuru da üzerine yerleştirin. Dilediğiniz sosla ve malzemelerle birleştirip fırına verebilirsiniz.



