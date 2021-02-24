Pizza poğaça tarifi ve yapılışı: Pizza poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
İster misafirlerinize ister çay saati atıştırmalığı olarak hazırlayacağınız pizza poğaça tarifi hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif. Pizza sevenler pizza poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Enfes lezzeti ve iştah açan görüntüsüyle pizza poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
24 Şubat 2021, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
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Görüntüsü ve lezzetiyle kendine hayran bırakan pizza poğaça tarifi oldukça doyurucu bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için pizza poğaça tarifi arıyor ya da pizza poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pizza poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
PİZZA POĞAÇA TARİFİ
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1 paket yaş maya
- 2 su bardağı süt
- 2 adet yumurta(beyazları)
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 3 - 3,5 su bardağı un
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 10 dilim sucuk
- 10 dilim domates
- 10 dilim yeşil biber
- 2 adet yumurta sarısı
Derin bir kapta ılıtılmış sütün üzerine maya ve şekeri ekleyip karıştırın. Karışımın içerisine yumurta beyazları, tuz ve yağı ekleyin. Ardından unu azar azar ekleyerek yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde hazır demektir. Hamurun üzerini bez ile kapatın ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde toplar alın ve elinizle bohça gibi dıştan içe yuvarlayarak, düzgün bir şekilde açın. Hamuru tezgahınıza koyun ve ortasına doğradığınız malzemeleri bastırarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve tepsi mayası için 15 dakika dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.