Görüntüsü ve lezzetiyle kendine hayran bırakan pizza poğaça tarifi oldukça doyurucu bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için pizza poğaça tarifi arıyor ya da pizza poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pizza poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

PİZZA POĞAÇA TARİFİ

Pizza poğaça malzemeleri

3 yemek kaşığı şeker

1 paket yaş maya

2 su bardağı süt

2 adet yumurta(beyazları)

1 su bardağı sıvı yağ

3 - 3,5 su bardağı un

1,5 tatlı kaşığı tuz

10 dilim sucuk

10 dilim domates

10 dilim yeşil biber

2 adet yumurta sarısı

Pizza poğaça yapılışı

Derin bir kapta ılıtılmış sütün üzerine maya ve şekeri ekleyip karıştırın. Karışımın içerisine yumurta beyazları, tuz ve yağı ekleyin. Ardından unu azar azar ekleyerek yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde hazır demektir. Hamurun üzerini bez ile kapatın ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde toplar alın ve elinizle bohça gibi dıştan içe yuvarlayarak, düzgün bir şekilde açın. Hamuru tezgahınıza koyun ve ortasına doğradığınız malzemeleri bastırarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve tepsi mayası için 15 dakika dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



