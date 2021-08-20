Pizza yapıyorum (Oyun)
Bu aktivite esnasındaki kesme, boyama, çizme veya yapıştırma eylemleri çocuğunuzun odaklanma becerilerini artırır. buna ek olarak, temel besin maddeleri hakkında fikir sahibi olarak yaratıcılığını geliştirebilir. +3 Yaş
20 Ağustos 2021, Cuma 11:15 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- Renkli elişi kağıtlar
- Makas
- Renkli kalemler
- Kalem
- Yapıştırıcı
NASIL OYNANIR?
İlk olarak çocuğunuzla birlikte pizzanızın malzemelerini hazırlamaya başlayın. Kartonları ve makası kullanarak salam, sosis, biber, mantar, peynir veya zeytin dilimleri çizip kesin. Malzemeleri hazırladıktan sonra pizza hamuru için büyükçe bir çember kesin. Pizzanızın domates veya daha farklı istediğiniz sosta gözükmesi için boyayabilirsiniz. Dilediğinizce malzemeleri pizzaya yerleştirip yapıştırın. Artık pizzamız fırına girmek için hazır!