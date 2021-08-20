Pizza yapıyorum (Oyun)

MALZEMELER

Renkli elişi kağıtlar

Makas

Renkli kalemler

Kalem

Yapıştırıcı

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte pizzanızın malzemelerini hazırlamaya başlayın. Kartonları ve makası kullanarak salam, sosis, biber, mantar, peynir veya zeytin dilimleri çizip kesin. Malzemeleri hazırladıktan sonra pizza hamuru için büyükçe bir çember kesin. Pizzanızın domates veya daha farklı istediğiniz sosta gözükmesi için boyayabilirsiniz. Dilediğinizce malzemeleri pizzaya yerleştirip yapıştırın. Artık pizzamız fırına girmek için hazır!