Futbol Pjanic, Kovid 19'a yakalandı

Pjanic, Kovid 19'a yakalandı

Futbol

Pjanic, Kovid 19'a yakalandı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 00:52 Son Güncelleme:
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Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

AA


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