Pjanic'le doktor arasında güldüren 'Tuzla' diyaloğu
Sağlık kontrolünde doktorun, Pjanic’e söylediği söz sonrası kahkaha tufanı koptu. Doktor, ünlü yıldızın memleketini İstanbul’daki Tuzla sandı. Pjanic, “Bize her yer Tuzla. Ama benimki Bosna Hersek’te” yanıtını verdi.
04 Eylül 2021, Cumartesi 08:19 Son Güncelleme:
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Transferi yetiştirmeye çalışan Beşiktaş İstanbul’a iner inmez Pjanic’i sağlık kontrolünden geçirdi.
Hastanede ise kahkaha tufanı koptu. Gece geldiği sağlık kontrolünde görevli doktor doğum yerini sorarken, dünyaca ünlü yıldız Bosna Hersek şehri olan “Tuzla” yanıtını verdi.
'HANGİ TUZLA?'
Doktorun heyecanla “Ben de Tuzla’da oturuyorum” demesi üzerine kahkaha koptu. Pjanic gülerek “Hangi Tuzla?” yanıtını verdi. Görevli ise “Pendik’ten sonraki Tuzla” derken, Pjanic ise “Fark etmez, bize her yer Tuzla. Ama benimki Bosna Hersek’te” ifadelerini kullandı.
SALİH'E ÖVGÜ
Bununla beraber Roma’dan takım arkadaşı Salih Uçan’ı çok sevdiğini belirten Pjanic “Kader bizi tekrar buluşturdu. Salih teknik ve çok yetenekli oyuncu. Artık beraber oynayacağız. Beşiktaş’ta” dedi. (Hürriyet)