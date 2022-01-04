Pjanic'ten Türkiye itirafı: Taktiklere az önem veriliyor
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Bosna Hersekli yıldız Miralem Pjanic, İtalyan basınına konuştu. Pjanic, İtalya futbolu ile Türkiye futbolunu kıyaslarken çarpıcı bir ifade kullandı.
04 Ocak 2022, Salı 16:37 Son Güncelleme:
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"İtalya'ya kıyasla taktik daha az önemli"
Miralem Pjanic'in Tuttosport'a verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle:
"Beşiktaş macerası nasıl gidiyor?"
Öncelikle güzel bir deneyim. İstanbul, harika bir şehir. İyi bir tempo ve çok tutkulu ortamıyla ligi gayet iyi buldum. İtalya'ya kıyasla taktiklere daha az önem veriliyor ama teknik oyuncular var. Takım olarak şu ana kadar çok puan kaybettik. Yedinci sıradayız ama hızla yukarılara tırmanmayı umuyoruz.
"Juventus'a dönmek isterim"
"Torino'ya dönecek misin?"
Juventus'tan ayrılmak benim için oldukça zordu ama bunu iki yıl önce Barcelona gibi inanılmaz bir kulüp için yaptım. Gelecekte Torino'ya dönmeyi elbette isterim. Ama her durumda da Juventus'a her zaman en iyisini dileyeceğim.