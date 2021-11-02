PKK'nın kurucularından olan terörist elebaşı Duran Kalkan, PKK'ya yakın bir siteye röportaj verdi. Kalkan o röportajında, PKK'nın Avrupa tarafından desteklendiğini söyledi. Çözüm sürecine vurgu yapan Kalkan, Avrupa ülkelerinden terör örgütüne "çatışmayı kesmeyin" talimatı geldiğini de açıkladı.

"BU TALİMATI PKK'YA AVRUPA VERDİ"

"Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz." Bu sözler PKK'nın kurucularından elebaşı Duran Kalkan'ın örgüte yakın bir siteye verdiği röportajdan. Duran, bahsettiği bu talimatı verenin ise Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi. Kalkan, "Avrupa ülkelerinden ateşkes için zemin bulamadık" dedi.

"EĞER NİYETİMİZ ÇÖZÜMDEN YANAYSA..."

Terörist elebaşı, röportajında PKK'nın Avrupa tarafından desteklendiğini ifade etti. Türkiye'ye karşı "savaşı sürdürün" tarzı dayatmaların defalarca geldiğini belirtti. "Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Eğer niyetimiz çözümden yanaysa, ateşkesten yanaysa onu boşa çıkartmak için saldırılarda bulundular" dedi. Kalkan, bunun aksine Avrupa ülkelerinin kendilerini barıştan yanaymış gibi gösterdiğini vurguladı.

"TÜRKİYE AVRUPANIN ÇÖZÜM İSTEDİĞİNİ SANDI"

Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan, Türkiye'nin de Avrupa'nın çözüm istediğini sandığını söyledi. Fakat, kısa sürede gerçeklerin bunun tam tersi olduğunu gördüğünü, Ankara'nın Avrupa'dan destek bulamadığını belirtti. "Dış ortam Kürt sorununun çözümüne fırsat ve imkan vermedi. Tam tersine Kürt sorunu için çözümsüzlüğü, Türkiye'de de çatışmayı dayattı" ifadesini kullandı.



