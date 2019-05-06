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PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isteyen terör örgütü PKK ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri sınırda yakalandı.

06 Mayıs 2019, Pazartesi 15:58 Son Güncelleme:
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PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri, Yenikadın köyü mevkisinde askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelisi A.B ile terör örgütü PKK şüphelisi S.H.K’yi yakaladı.

Yapılan kontrolde, şüphelilerin yargılandıkları dosyalardan arama kayıtlarının olduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. AA

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