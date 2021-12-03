Türkiye PKK’dan kaçan 1 terörist teslim oldu

PKK’dan kaçan 1 terörist teslim oldu

Türkiye

PKK’dan kaçan 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK’dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

03 Aralık 2021, Cuma 18:17 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiği vurgusu yapılarak, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 187’ye yükseldi" ifadelerine yer verildi.

DHA

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