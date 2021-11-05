Türkiye PKK’dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

PKK’dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

Türkiye

PKK’dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK’dan kaçan 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

05 Kasım 2021, Cuma 18:52 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021’de terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Türkiye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 176’ya yükseldiği kaydedildi.

AA

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