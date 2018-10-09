PKK'lı terörist Devlet Aslan yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan, Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

09 Ekim 2018, Salı 18:17 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 19:01
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Belçika'da terör örgütü PKK'ya müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen Devlet Aslan'ın Batman'a geldiği belirlendi.

ÖCALAN'IN RESMİ ÖNÜNDE...

Düzenlenen operasyonla Aslan yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan, Aslan'ın elinde uzun namlulu silahla ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

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