PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
02 Ocak 2022, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
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Terör örgütü PYD/PKK mensubu teröristin Suriye'den Türkiye'ye gireceği bilgisi üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı.
Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında kıskıvrak yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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