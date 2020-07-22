Türkiye PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor

PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor

Türkiye

PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 18:44 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

İHA

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