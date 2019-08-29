Teröristlere darbe üstüne darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.' denildi.

İHA-DHA