Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binası, terör örgütü PKK sempatizanlarının hedefi oldu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını talep eden yüzleri kapalı PKK’lı teröristler, Avrupa Konseyi binasına fişek ve el yapımı küçük patlayıcılarla saldırdı.

Polis, saldırıda 3 polisin yaralandığını ve 40 terör destekçisinin de gözaltına alındığını açıkladı.

STRASBOURG (İHA)