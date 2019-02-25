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PKK’lılardan Avrupa Konseyi'ne saldırı: 3 polis yaralı

Fransa’nın Strazburg kentinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen terör örgütü PKK destekçileri, Avrupa Konseyi binasına saldırdı. Olaylarda 3 polis yaralanırken, saldırıda fişek ve el yapımı patlayıcılar kullanan 40 kişi gözaltına alındı

25 Şubat 2019, Pazartesi 23:52 Son Güncelleme:
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PKK’lılardan Avrupa Konseyi'ne saldırı: 3 polis yaralı

Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binası, terör örgütü PKK sempatizanlarının hedefi oldu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını talep eden yüzleri kapalı PKK’lı teröristler, Avrupa Konseyi binasına fişek ve el yapımı küçük patlayıcılarla saldırdı.

Polis, saldırıda 3 polisin yaralandığını ve 40 terör destekçisinin de gözaltına alındığını açıkladı. 

STRASBOURG (İHA)

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