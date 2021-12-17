PKK’nın 'hacker' gruplarına yönelik operasyonda 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten ’Mezopotamia Hackers’ ve ’CMG-Team Cold Hackers’ isimli hacker gruplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 81 ildeki eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı’na ifade veren zanlılardan 9’u itirafçı oldu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen diğer şüphelilerden 7’si tutuklanırken; 11’i de serbest bırakıldı. 15 şüphelinin ise araması devam ediyor.

DHA