PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda kalaşnikof marka silah ve mühimmat ele geçirildi

16 Şubat 2019, Cumartesi 19:02
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PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığını ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik eski Kırıkdağ köyü kırsal bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 85 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 12 adet orta boy pil ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

DHA

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