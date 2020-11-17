Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlar başarıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bitme noktasına gelen terör örgütüne ağır bir darbe daha vuruldu.

Gri kategoride aranıyordu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

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