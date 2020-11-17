Türkiye PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan öldürüldü

PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan öldürüldü

Türkiye

PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

17 Kasım 2020, Salı 12:54 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlar başarıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bitme noktasına gelen terör örgütüne ağır bir darbe daha vuruldu.

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Gri kategoride aranıyordu 

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

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