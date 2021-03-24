PKK’ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın(MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.







