PKK’ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
24 Mart 2021, Çarşamba 09:52 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın(MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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