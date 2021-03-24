Gündem PKK’ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK’ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

PKK’ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

24 Mart 2021, Çarşamba 09:52 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın(MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



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