Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi" denildi.



