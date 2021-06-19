PKK’ya bir darbe daha! 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi…
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Irak’ın kuzeyindeki hava harekatında 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
19 Haziran 2021, Cumartesi 15:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
BUNLARI DA OKUYUN