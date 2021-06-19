Türkiye PKK’ya bir darbe daha! 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi…

PKK’ya bir darbe daha! 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi…

Türkiye

PKK’ya bir darbe daha! 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Irak’ın kuzeyindeki hava harekatında 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

19 Haziran 2021, Cumartesi 15:12 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.  


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