PKK’ya bir darbe daha! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
01 Haziran 2021, Salı 12:56 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.
Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1399663812052238336