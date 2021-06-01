Türkiye PKK’ya bir darbe daha! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

PKK’ya bir darbe daha! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

Türkiye

PKK’ya bir darbe daha! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

01 Haziran 2021, Salı 12:56 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.

Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.


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