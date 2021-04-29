PKK’ya bir darbe daha! SİHA’lar vurdu, sayı 42’ye yükseldi…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.





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