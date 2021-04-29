PKK’ya bir darbe daha! SİHA’lar vurdu, sayı 42’ye yükseldi…
Gelen son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi
29 Nisan 2021, Perşembe 09:57 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1387660054845865986
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