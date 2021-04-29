Türkiye PKK’ya bir darbe daha! SİHA’lar vurdu, sayı 42’ye yükseldi…

PKK’ya bir darbe daha! SİHA’lar vurdu, sayı 42’ye yükseldi…

Türkiye

PKK’ya bir darbe daha! SİHA’lar vurdu, sayı 42’ye yükseldi…

Gelen son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi

29 Nisan 2021, Perşembe 09:57 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.




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