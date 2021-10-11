Dünya PKK/YPG Afrin’de bomba yüklü araçla saldırdı! Ölü ve yaralılar var

PKK/YPG Afrin’de bomba yüklü araçla saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

PKK/YPG Afrin’de bomba yüklü araçla saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin Afrin bölgesinde, PKK/YPG’li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

11 Ekim 2021, Pazartesi 13:34 Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Afrin bölgesindeki pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde PKK/YPG’li teröristler, bomba yüklü araç infilak ettirdi. Sivillerin yoğun olarak bulunduğu pazar yerindeki terör saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kent genelinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri de saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.


DHA

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