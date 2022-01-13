Dünya PKK/YPG bomba yüklü araçla saldırdı

PKK/YPG bomba yüklü araçla saldırdı

Dünya

PKK/YPG bomba yüklü araçla saldırdı

PKK/YPG terör örgütü tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

13 Ocak 2022, Perşembe 15:32 Son Güncelleme:
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Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez'de, PKK/YPG terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

'Fırat Kalkanı' harekatı ile özgürleştirilen Azez'in merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

 Çevrede paniğe neden olan patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahale sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


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