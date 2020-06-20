Plajda aşk kavgası

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Kasım 2019’da meslektaşı Caner Şahin ile flört etmeye başlamıştı. Sevgilisi ile bir darılıp bir barışan, Instagram’daki aşk fotoğraflarını silen Hayal Köseoğlu, Bodrum sezonunu açtı. Önceki gün Gölköy’deki Kaktüs Otel’in plajındaydı. Yanında Caner Şahin değil, adının Abdullah olduğunu öğrendiğimiz bir arkadaşı vardı. İddiaya göre; kankası, iki aşık için arabuluculuk görevi üstlendi, barıştırmak istedi.

Caner'i aradı

Ama Hayal Köseoğlu, arkadaşının gösterdiği mesajlar karşısında bir anda sinirlendi. Abdullah’a bağırdı, el kol hareketleri yaptı. Sonra telefonu kapıp yürüyüşe çıktı ve Caner Şahin ile görüştü. Hararetli ve uzun bir konuşma yaptılar. Ama oyuncunun sinirleri yine de yatışmadı. Hayal Köseoğlu daha sonra sakinleşmek için kendini serin sulara bıraktı, arkadaşının gönlünü almayı da ihmal etmedi.