Plajda gergin anlar
Kız arkadaşları ile Bodrum'da sosyal mesafe kurallarına uymadan tatil yapan Aybüke Pusat, fotoğraflarının çekilmesine çok kızdı. Ali KESER / POSTA
24 Haziran 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Aybüke Pusat kız arkadaşları ile Bodrum’da tatilde. Önceki gün Akyarlar’daki Parıltı Beach’teydi. Köpeği Fondip ile denize girdi. Arkadaşları “Fotoğrafını çekiyorlar” diye uyarınca çok sinirlendi. Hışımla habercilerin yanına gelip şöyle bağırdı: “Burası halk plajı, beni çekemezsiniz. Silin o görüntüleri.”
Ardından da “Pandemi döneminde kalabağın içinde fotoğraflarımın çıkması hiç hoş değil” dedi.