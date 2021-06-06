Beşiktaş’ın Italyan asıllı Fransız yıldızı Valentin Rosier, model sevgilisi Sephora Goignan ile Bodrum’da sezonu açtı. Ailesi ve yakın dostlarıyla Gölköy’deki Flamme Beach’e gelen Valentin Rosier plajda ilgi odağıydı. Valentin şezlongda uzanırken sağa sola atlamaya kalkınca düştü. Sevgilisiyle sarmaş dolaş oturan futbolcu hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmadı.

ŞAKA İLE KARŞILIK VERDİ

Roiser, Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında canlı yayında sarf ettiği Türkçe küfürlerle gündeme damga vurmuştu. Plajda kendisine espri olarak küfredenlere aynı şekilde karşılık verince kahkahalar havada uçuştu. Sephora Goingnan habercileri görüp rahatsız oldu. Bunun üzerine muhabirlerle konuşan Rosier fotoğraflarının çekilmemesini rica etti. n