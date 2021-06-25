Plajda romantik yürüyüş

‘Kardeşlerim’ dizisinde oynayan Cüneyt Mete, Bodrum tatiline çıktı. Kendisi gibi oyuncu eşi Şeyma Korkmaz ile önceki gün Güvercinlik’teki Titanic Otel’de görüntülendiler. Plajda romantik bir yürüyüş yaptılar. Ardından odalarına çekilip akşam yemeği için hazırlandılar.