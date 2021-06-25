Plajda romantik yürüyüş
Kardeşlerim dizisinde Orhan karakterine hayat veren Cüneyt Mete eşiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Plajda romantik bir yürüyüş yapan çift daha sonra odalarına çekildiler. Umut ÜNVER / POSTA
25 Haziran 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
‘Kardeşlerim’ dizisinde oynayan Cüneyt Mete, Bodrum tatiline çıktı. Kendisi gibi oyuncu eşi Şeyma Korkmaz ile önceki gün Güvercinlik’teki Titanic Otel’de görüntülendiler. Plajda romantik bir yürüyüş yaptılar. Ardından odalarına çekilip akşam yemeği için hazırlandılar.