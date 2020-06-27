Türkiye Plajın açılmasını dahi bekleyemediler

Plajın açılmasını dahi bekleyemediler

Türkiye

Plajın açılmasını dahi bekleyemediler

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının 25 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar plajın açılmasını beklemeden halk plajına akın etti.

27 Haziran 2020, Cumartesi 19:20 Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta hava sıcaklıkların 25 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar plajın açılmasını beklemeyerek halk plajı olan Kapuz plajına akın etti. Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve denize girerek geçirdi. Bazı vatandaşlar ise denizden çıkar çıkmaz make taktı.

Denizin ve güneşin tadını çıkartan vatandaşlar, "Hava güzel olunca plajın açılmasını bekleyemedik. Deniz gerçekten harika. Ailemizle birlikte güzel havanın tadını güneşlenerek ve denize girerek geçiriyoruz. Zaten aylardır korona virüs nedeniyle evlerimizdeydik. Plajda sosyal mesafe kuralına dikkat etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de denizden çıkar çıkmaz maskemizi takıyoruz" dedi.

Öte yandan hava sıcaklarının hafta içerisine kadar 28 dereceye yükselmesi bekleniyor.

İHA

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