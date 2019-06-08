Plakayı çiçekle kapattı ama polisten kaçamadı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, denetimleri sırasında ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı.

Yapılan denetimler sırasında 34 BY 834 plakalı motosikletin plakasındaki bir harfi yaprakla kapattığı ve bantlayarak yapılan denetimlerden kaçmaya çalıştığı anlaşıldı.

Durdurulan motosikletin sürücüsüne 488 lira para cezası uygulanırken, motora ise el konuldu.



